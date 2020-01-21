В Минздраве рассказали, как защититься от нового вируса из Китая

Пока еще продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции

Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае.

Сейчас все еще продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определения границ ячеек и масштабов распространения болезни, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные меры профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

- избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции.

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-чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением. Не прикасатся к глазам, носу и рту грязными руками.

- избегать тесного контакта с животными на фермах, зоорынках, бездомных животных или в дикой природе.

- люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

- избегайте потребления сырых или недостаточно обработанных или испорченных продуктов животного происхождения. Нужно правильно термически обрабатывать сырое мясо, мясные субпродукты, молоко и следовать должным практикам приготовления пищевых продуктов.

Уже шестой человек умер вследствие заражения новым видом вируса в Китае. 227 человек все еще находятся в больнице. Болезнь быстро распространяется по стране. Эпицентр вируса - город Ухань, именно там жил 89-летний мужчина, которого одолела болезнь. Заболевание может передаваться от человека к человеку. 22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного в Китае коронавируса и опасности масштабной эпидемии.