ВОЗ экстренно собирает заседание из-за вируса из Китая

ВОЗ экстренно соберется из-за Китая. Фото: Сегодня

Члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного в Китае короновируса и опасности масштабной эпидемии.

"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", – говорится в пресс-релизе ВОЗ.

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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип короновируса – 2019-nCoV.