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вторник, 21 января 2020 15:25

В Китае возросло число жертв нового вируса

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В Китае возросло число жертв нового вируса
Случаи заражения зафиксированы в Пекине, Шанхае и южной провинции Гуандун

Уже шестой человек умер вследствие заражения новым видом вируса в Китае. 227 человек все еще находятся в больнице.

Об этом заявил мэр города Ухань Чжоу Сяньвана, сообщает Reuters.

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"По состоянию на 20 января, число подтвержденных случаев заражения новым видом коронавируса в Ухане достигло 258. 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек умерли", - заявил чиновник.

Случаи заражения зафиксированы в Пекине, Шанхае и южной провинции Гуандун. Еще в нескольких регионах выявлены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного в Китае коронавируса и опасности масштабной эпидемии.

Болезнь быстро распространяется по стране. Эпицентр вируса - город Ухань, именно там жил 89-летний мужчина, которого одолела болезнь. Заболевание может передаваться от человека к человеку.

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