Украина на пороге эпидемии гриппа – 4 вида вирусов

По Украина\е ходят четыре штамма гриппа. Фото: phc

Сейчас по Украине ходят 4 штамма гриппа. Однако эпидемиологический порог еще не превышен.

Больше всего болеют в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях, пишет segodnya.

"Грипп непредсказуем, потому что все развивается очень быстро, потому что нет надлежащей настороженности в начале сезона, потому что все забывается, а теперь еще и потому, что ограничен доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей", – написала в Facebook инфекционист Ольга Голубовская.

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Медики говорят о 4 вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A / Brisbanel 02120 1 S (H1N1) pdm09;

Bиpyc, похожий на A / Kansasll4l2017 (H3N2)

Bиpyc, похожий на B / Coloradol06l2017 (линия B / Victoria / 2l87)

Bиpyc, похожий на B / Phuketl3073l2013 (линия B / Yamagata / l6 / 88).

Подхватить грипп с осложнениями рискуют пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

В Украине от осложнений, ставших последствием перенесенного гриппа, умерла 55-летняя женщина.