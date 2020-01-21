От вирусной пневмонии умер уже четвертый человек

Этот вирус был обнаружен в прошлом году. Фото: REUTERS

Уже четвертый человек умер вследствие заражения новым видом вируса в Китае. Болезнь быстро распространяется по стране.

Эпицентр вируса - город Ухань, именно там жил 89-летний мужчина, которого одолела болезнь, пишет BBC.

Заболевание может передаваться от человека к человеку.

Сейчас в КНР зафиксировали уже по меньшей мере 218 случаев заболевания этим новым типом коронавируса, представляющим собой невиданную ранее форму пневмонии. Сейчас лечение проходят еще 169 человек, 9 из которых - в критическом состоянии, 35 - в тяжелом.

Впервые этот новый вирус был обнаружен в прошлом году.

22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного в Китае коронавируса и опасности масштабной эпидемии.