В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа

Заболела гриппом женщина, будучи беременной. Через неделю у больной диагностировали расслоение плаценты, из-за чего врачам пришлось провести кесарево сечение. ФОТО: gx.net.ua

Вследствие осложнений гриппа в Украине умерла 31-летняя женщина. Этот случай стал третьим за эпидсезон.

Подхватила вирус женщина, будучи беременной. Заболела 24 декабря. 31 числа у нее диагностировали расслоение плаценты и провели кесарево сечение, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С", — говорится в сообщении.

Ребенка врачам спасти удалось. 13 января его перевели из реанимации в отделение для недоношенных детей.

Как отмечают в Центре, вакцинироваться против гриппа беременные должны в первую очередь. Вакцина безопасна на любом сроке беременности.

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Симптомы гриппа подобны проявлениям ОРВИ. К основным причисляется головная боль, ломота в теле, повышение температуры до 38 градусов и более, кашель, боль в горле, в отдельных случаях — рвота и понос. Дает о себе знать болезнь обычно внезапно.

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью обратилась лишь на 10-й день болезни. После обращения ее госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Экспертиза показала, что у больной был вирус гриппа типа А (H1) pdm09.