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понедельник, 20 января 2020 00:23

Количество больных новой вирусной пневмонией увеличивается

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Количество больных новой вирусной пневмонией увеличивается
В Китае зафиксировали вспышку новой вирусной пневмонии. Фото: Конкурент

Власти Китая сообщили о новых случаях заболевания вирусной пневмонией.

Ее подхватили еще 17 человек, сообщает "Голос Америки".

Все 62 случая заболевания установлены в городе Ухань. Трое из этих пациентов - в тяжелом состоянии.

Есть опасения что вирус будет распространяться в связи с поездками сотен миллионов людей по случаю грядущего Нового года.

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После вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у 60 человек в Китае. Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Ухань, а также у жителя Японии, который также навещал Ухань.

9 января стало известно о смерти первого пациента, у которого обнаружили вирус. Однако точная причина его смерти пока неизвестна, ведь кроме вируса, у него также диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

17 января в Китае зафиксировали вторую смерть от нового вируса.

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