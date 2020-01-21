Китайским коронавирусом заражаются от людей

КИтайцы заразились на одном из рыбных рынков. Фото: antonovayulia.ru

Смертельный коронавирус передается от человека к человеку.

Сейчас уже известно о 14-и заболевших медработниках в Китае и 200 пациентах, сообщили в Liga.net.

Два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны случились именно благодаря заражению от уже заболевших пациентов.

Глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань, сделавший это заявление, также подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, где проходят лечение заразившееся.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.

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Также известно, что коронавирус или атипичная пневмония вышла за пределы Китая. Уже зафиксирован случай заражения в Таиланде. Госпитализировали туристку из китайского города Ухань, где впервые было зарегистрирована болезнь.

Кроме Таиланда, подтвердили заболевания в Японии. Известно, что больной китаец, проживающий в Японии, до этого посещал Ухань.

Один случай зарегистрировали и в Южной Корее.

По данным Всемирной организации здравоохранения, передача вируса от человека к человеку достаточно ограничена. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухане.

22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного в Китае короновируса и опасности масштабной эпидемии.