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понедельник, 20 января 2020 13:38

Директора будут сами решать, допускать ли в школу невакцинированных учеников

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Директора будут сами решать, допускать ли в школу невакцинированных учеников
Допуск невакцинированных детей в школы станет ответственностью директоров Фото: life.pravda.com.ua

Допуск в школу детей, не прошедших вакцинацию, будет личной ответственностью руководителя учебного заведения.

Соответствующие решения нарабатываются Министерством образования и науки совместно с Министерством здравоохранения, передает "Интерфакс-Украина".

"За каждую школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", - говорит министр образования и науки Украины Анна Новосад.

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Минобразования обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку 086, обязательную для зачисления ученика в учебное заведение - чтобы указывать там наличие или отсутствие прививки.

"Ждем реакции от них. Это будет первый шаг для решения вопроса", - сказала Новосад.

Министерство образования и науки подготовило письмо в регионы с предложениями усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

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