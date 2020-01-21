Вирусная пневмония может распространиться за пределами Китая в ближайшее время

В мире зарегистрированы 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV. Фото: pxhere.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019-nCoV нового типа за пределами Китая.

Новую пневмонию в других странах следует ожидать уже в ближайшее время, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщает Reuters.

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"Всего в мире зарегистрированы 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются. Четыре случая зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах ", - сказал Язаревич.

Члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного в Китае коронавируса и опасности масштабной эпидемии.