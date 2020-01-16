Какие болезни лечит лимон

Благодаря лимонной кислоте уничтожаются бактерии, а эфирные масла лимона успокаивают слизистую оболочку горла и полости рта. Фото: novadoba.com.ua

Часто болезни можно вылечить обычными подручными продуктами.

Например, лимон, который имеет много полезных витаминов и веществ, может облегчить симптомы некоторых недугов и снизить источники их заполнения, пишут "Коментарі".

Если болит горло

Благодаря лимонной кислоте уничтожаются бактерии, а эфирные масла лимона успокаивают слизистую оболочку горла и полости рта. Если болезнь только начинается, то надо съесть лимон с кожурой. В течение дня нужно пить лимонный сок, разведенный с водой. Этот метод станет хорошей альтернативой таблеткам.

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Если бронхит

Эту болезнь можно лечить благодаря лимону. Для этого надо смешать сок лимона и тертый хрен, и принимать по одной чайной ложке несколько раз в день. После приема смеси нужно пол часа не есть и не пить.

Если тошнит

Лимон является прекрасным средством от тошноты, поэтому его часто рекомендуют беременным при токсикозе. Можно положить кусок лимона в рот и подождать несколько минут выпить сок лимона, смешанный с чайной ложкой соды.

Если гепатит

Людям с гепатитом рекомендуют пить воду с лимонным соком ежедневно. Лимон надо почистить, разрезать пополам, залить одну половинку кипятком и оставить настаиваться в течение 12 часов. Необходимо раз в день выпивать один стакан такого напитка на голодний желудок.

В 200 граммах долек мандаринов 14% дневной потребности в растворимой клетчатке. В этой же количестве 87% дневной потребности в витамине С, треть суточной потребности в каротиноидах, и 7% от необходимого количества кальция, а также магний, железо и калий. Лучше есть не все мандарины за раз, чтобы уровень глюкозы крови сильно не повышался.