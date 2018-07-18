Ученые рассказали, что мешает похудеть

Несмотря на гигантские усилия лишние килограммы могут оставаться на месте. ФОТО: http://timestreet.ru

В борьбе с лишним весом даже ежедневные изнурительные занятия в тренажерном зале не всегда помогают. Более того, килограммы могут еще и прибавляться.

Исследователи указывают на 4 вероятные причины того, почему несмотря на интенсивные физические нагрузки весы показывают ту же отметку. Пишет известное британское издание TheSun.

1. Еда как награда за хорошую работу.

Некоторые люди имеют привычку поощрять свои маленькие слабости, таким образом вознаграждая себя за приложенные усилия. Пропустить станчик коктейля, полакомиться шоколадкой, порцией мороженого или другими любимыми вкусностями после изнурительной работы в спортзале — огромная ошибка. Особенно подвержены этому женщины. Подобная привычка сводит на нет все старания, ведь лишняя еда — это дополнительные калории. Так, получается, что вся отработанная на занятиях энергия снова возвращается. Если задались целью похудеть, нужно строго контролировать свое питание и прекратить себя жалеть.

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2. Малоподвижность.

Заниматься на тренажерах мало. Важно больше двигаться и за пределами спортзала.

3. Замедленный метаболизм.

Темпы потери лишних килограммов полностью зависят от активности обмена веществ: если она уменьшается, то и вес остается на месте.

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4. Жировая ткань замещается мышечной.

Это самый оптимистичный вариант. Весы могут показывать ту же отметку из-за того, что место "сожженного" жира заняли мышцы. Проверить это можно с помощью обычной мерной ленты: несмотря на то, что вес не изменился, объем талии должен стать меньше.

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