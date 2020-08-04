Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда

Суши и пиццу все едят неправильно. Фото: intermarium.com.ua

Некоторые известные блюда люди привыкли есть есть неправильно. Чтобы не опозориться в компании или на официальных мероприятиях, следует знать определенные тонкости.

И дело не в вилке с ложкой.

Пицца

Пиццу в ресторане можно есть с помощью вилки и ножа. Или следует взять кусок в руку, сложить вдоль его середины, и откусывать небольшими кусочками. Это предотвращает выпадение начинки.

Креветки

Следует одной рукой взять креветку за голову, немного зажав ее пальцами. Другой срывать хвостик, тем самым обнажая мясо. Если креветки жареные, то на кончике хвоста часто оставляют немного лат. Тогда креветку следует брать рукой за кончик хвоста, обмакивать в соус и есть очищенную часть.

Рис в азиатском ресторане

Удобнее есть рис палочками. Стоит повернуть руку на 90 °, чтобы палочки расположились не рядом с рукой, но как бы над ней. В таком положении палочки легко складываются и разъединяются, к тому же так гораздо сложнее впустить рис.

Устрицы

Для целых устриц понадобится устричный нож: его нужно протянуть между створками раковины и повернуть, чтобы разделить части. Держать устрицу необходимо плоской стороной вверх. После вскрытия устрицу надо полить лимонным соком и втянуть в рот вместе с жидкостью, которая у раковине.

Тайский суп том-ям

Традиционный тайский том ям готовится с различными приправами, травами и корнями. Их нужно есть, а следует составить на отдельную тарелку. Большие куски морепродуктов или мяса нужно есть палочками, все остальное - тайской ложкой. К этому супу обязательно подается рис. Его можно есть отдельно, что закусывая суп, а можно на ложке погружать его в бульон.

Мидии

Щипцами нужно придерживать морепродукт на тарелке, а с помощью вилки есть мясо из раковины. Если мидии без соуса, их можно держать руками. Скорлупки следует составлять отдельно в специальную миску или на край своей тарелки.

Блины

В общественном месте блины подают порционно и следует воспользоваться ножом и вилкой. Если же они изложены стопкой в ​​центре стола, то нужно вилкой подцепить край верхнего блинчика. Свернуть его в трубочку в направлении "от себя" и положить на свою тарелку.

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Суп

Если суп густой, то ложку в рот нужно подносить передним краем, если жидкий - боковой поверхностью. Не нужно тянуться к столу и тарелки всем телом. После еды не стоит класть ложку на стол: ее следует оставить в тарелке.

Раки

Начинать чистить рака можно в любом порядке, но будет удобнее, если сначала оторвать ножки и клешни. После этого нужно отделить голову и грудь от брюшка. В это время держать рака нужно брюшком вверх, иначе бульон может вытечь. Возьмитесь за кончик хвоста и потяните мясо, чтобы полностью получить его. Далее необходимо отделить голову от груди. Для этого нужно потянуть за края панциря в разные стороны, после чего следует взять голову за кончик и окончательно ее отломить от лат. Здесь, на внутренней стороне панциря, есть мясо белого цвета: оно исключительно аппетитное, и его можно съесть.

Суши

В Японии повара рекомендуют есть суши руками. Для этого надо взять кусок большим и средним пальцами по бокам суши по рис. Но и использования палочек тоже не возбраняется.

В некоторых ресторанах мира порции настолько велики, что одно блюдо можно заказывать сразу на целую компанию. Это очень удобно для туристов, которые не хотят тратить много денег на еду О ресторане с самыми большими порциями далее в статье.