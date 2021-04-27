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среда, 28 апреля 2021 10:25

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

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&quot;Тасманский дьявол&quot; застрелил 35 человек
Пожарные на развалинах гостевого дома Seascape, куда отступил Мартин Брайант после того, как застрелил 35 человек во время резни в Порт-Артуре / Getty Images

28 апреля 1996 года 28-летний Мартин Брайант убил 35 мужчин, женщин и детей в тихом городке Порт-Артур на австралийском острове Тасмания. Убийцу в СМИ после этого прозвали "тасманский дьявол", как вид млекопитающих.

Брайант начал день с убийства пожилой пары, которая владела пансионом Port Arthur's Seascape. Некоторые предполагают, что эти убийства были местью Мартина за то, что владельцы отказались продать его отцу гостевой дом. Отец Брайант поэтому покончил жизнь суицидом.

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После обеда Брайант вошел в популярное туристическое кафе Broad Arrow, расположенное на месте исторической тюрьмы в Порт-Артуре, вытащил из сумки винтовку и автомат и начал стрелять. Убив 22 человека, покинул ресторан и направился к стоянке, где продолжил стрельбу, убив водителей двух автобусов, некоторых пассажиров, а также мать и двух ее маленьких детей.

Выезжая со стоянки, застрелил четырех человек с BMW, которое взял, отвез машину на ближайшую заправку, где застрелил женщину и взял мужчину в заложники, а затем вернулся в гостевой дом Seascape. После 18-часового противостояния с полицией Брайант поджег гостевой дом, и выбежал, где его схватила полиция. Он убил заложника незадолго до этого.

Брайанта приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения - максимального срока в Австралии. В тюрьме он совершил несколько попыток самоубийства. В конце концов, его изолировали. Кафе Broad Arrow и окрестности превратились в мемориал.

В надежде предотвратить такие преступления законы о контроле над огнестрельным оружием в Австралии были значительно усилены.

События в Порт-Артуре - самое массовое убийство одиночки в истории Австралии и один из самых массовых таких в мире. Особенно по отношению убитых в общей численности населения города - около 2000 человек.

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Дата
28
апреля

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

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