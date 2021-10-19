Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей

Телеведущая и блогер Леся Никитюк 19 октября отмечает 34-летие.

Gazeta.ua подготовила не только малоизвестные факты о знаменитости, но и собрала соблазнительные фото харизматической ведущей.

Никитюк родом из Хмельницкого. После школы поступила в Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Во время учебы была участницей команды КВН "Торнадо люкс".

В 2009 году с подругой Ольгой Панасенко выступала в "Бигуди шоу". В 2011-м Никитюк и Панасенко приняли участие в шоу "Рассмеши комика", в котором выиграли 10 тыс. грн. Год спустя снова выступили в этом проекте и рассмешили юмористов на 50 тыс. грн, а потом еще на 20 тыс. грн.

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После этого телеведущую приглашают на тревел-шоу "Орел и Решка". Никитюк осуществила более 450 перелетов и посетила десятки стран. Также звезда вела блог, благодаря которому получила еще больше популярности: сейчас за ее жизнью в Instagram следят более 3,7 млн пользователей.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк захватила фанов пикантными фотографиями. Блогер надела для фотосета соблазнительный наряд. Позировала в красном блестящем мини-платье, щеголяя длинными ногами. Дерзкий образ дополнила черными босоножками и ярким макияжем с акцентом на глаза.