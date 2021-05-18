Диетолог рассказала, когда чай становится опасным

Автор: golos.ua Пить горячий чай опасно - говорит Ирина Бережная

Оптимальная для здоровья человека температура напитков должна составлять +37°C. Так считает гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

По ее словам, пить горячий чай опасно. Это может серьезно навредить организму. Например, привести к ожогу слизистой.

Отмечается, что танины, которые входят в состав чая, обладают дубящими свойствами, а некоторые продукты в "тандеме" с таким напитком имеют неприятный вкус. Более того – если сочетать горячий чай с жирной пищей, то жир в большом количестве может оказывать негативное действие на организм, подчеркнула диетолог. Она также добавила, что не следует совмещать горячие напитки со спиртным.

Дело в том, что, по словам Бережной, всасывание алкоголя в горячей среде происходит гораздо быстрее, поскольку при этом расширяются мелкие сосуды. "Соответственно, опьянение происходит гораздо быстрее, – объяснила специалист, – идет нагрузка на сердечно-сосудистую, центральную нервную систему, на органы выделения и, прежде всего, на печень". Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Опасно использовать свежезаваренный чай и старую заварку, которая "долго постояла".

В таком чае, например, повышается концентрация гуанина, который активно переходит в экстракт чая уже через 15 мин. после заварки или если чай вскипятить. В малых количествах это вещество является безопасным. Но когда концентрация гуанина высокая, то накапливаются продукты его окисления - токсический гуанидин. Именно он начинает негативно влиять на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. В большом количестве гуанидин действует на организм подобно гистамину - повышает артериальное давление, ускоряет сердцебиение. Поэтому не оставляйте заваренный чай на завтра, чтобы чай не превратился во вредный напиток.

Употребление большого количества чая повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, что может вызвать появление "нервозности" у людей, не имеющих проблем с психическим здоровьем.

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Чай содержит кофеин, чрезмерное потребление которого может нарушить цикл сна. Кофеин может задерживать выработку мелатонина - гормона сна. А кроме того, хроническое недосыпание повышает риски развития ожирения и влияет на уровень глюкозы в крови.

Зеленый чай является прекрасным заменителем кофе. Благодаря антиоксидантам, он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Этот напиток поднимает настроение, держит организм в тонусе и снимает усталость.