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четверг, 06 мая 2021 21:19

Топ продуктов, которые дают организму энергию

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  Черный шоколад помогает поддерживать здоровое состояние сосудов
Черный шоколад помогает поддерживать здоровое состояние сосудов

Для успешной жизнедеятельности и нормального образа жизни нам нужна энергия. Кому-то меньше, кому-то больше, но она нужна абсолютно всем.

Вот какие продукты нужно есть, чтобы насытить организм энергией.

Овсянка

Недаром овсянку рекомендуют есть утром. Ведь она является отличным источником энергии. Каша содержит в своем составе большое количество клетчатки и углеводов.

Также стоит помнить, что самой полезной будет и овсянка, которую нужно варить около 20 минут, а не та, которую нужно запаривать.

Черный шоколад

Шоколад - это не только вкусно, но и очень полезно. Он помогает поддерживать здоровое состояние наших сосудов и предупреждать воспаления, благодаря флавоноидам, входящим в его состав.

А жиры, которые есть в черном шоколаде, не влияют на уровень холестерина. Этот продукт не только придаст энергии, но и снизит уровень кортизола - гормона стресса.

Зеленый чай

Зеленый чай является прекрасным заменителем кофе. К тому же, еще и полезным. Благодаря антиоксидантам, он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Этот напиток поднимает настроение, держит наш организм в тонусе и снимает усталость.

Миндаль

Миндаль - мощный источник витамина Е. Этот чрезвычайно полезный продукт не только питает нашу кожу и защищает ее от солнца, но и снижает риск онкологических заболеваний. А еще - предупреждает колебания уровня сахара и инсулина в крови.

Кроме того, миндаль - это замечательный продукт, который дает нам энергию. Это происходит благодаря тому, что в его состав входят клетчатка, белок и полезные жиры.

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Яйца

Большое количество белков, витаминов, полезных жиров и антиоксидантов позволяют яйцам способствовать нормальной работе органов человека. Этот продукт влияет на повышение энергии и усиливает уровень концентрации.

С кероба, который становится популярным в последние годы, делают напитки и заменяют шоколад.

Кероб - это измельченный порошок, который получают из предварительно высушенных плодов рожкового дерева, рассказывает диетолог Светлана Фус.

В нем содержатся витамины: холин, группы В, витамин РР, С, Е. Минеральные вещества: калий, кальций, магний, селен, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. А также пищевые волокна, вода, зола и немного жирных кислот.

ranok.ictv.ua
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Дата
06
мая

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