Брокколи снижает холестерин и помогает худеть

Брокколи содержит витамин К, а он важен для свертывания крови, прочности костей, а также снижение уровня холестерина. Фото: pixabay

Капуста имеет большую пользу для здоровья, поэтому ее разновидность брокколи не стоит игнорировать.

Ученые говорят, что если есть брокколи регулярно, то самочувствие и фигура будут хорошими, пишет bbcgoodfood.

Также этот овощ снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Брокколи содержит витамин К, а он важен для свертывания крови, прочности костей, а также снижение уровня холестерина.

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Взрослым нужен 1 мкг витамина на килограмм массы тела, то есть для человека с весом в 75 кг нужны 75 мкг. В то же время 100 г брокколи на пару содержат 145 мкг витамина К.

Каротиноиды, которые есть в брокколи, помогают уменьшить ухудшение зрения, которое наступает с возрастом. Ночная слепота также связана с дефицитом витамина А, который организм преобразует именно с бета-каротина в брокколи. Овощ можно добавлять и к обычным рецептам.

Зелень в рационе - один из необходимых составляющих здорового питания. Если есть ее постоянно, то польза для организма просто неоценима. В любой зелени содержится рекордное количество витаминов и минералов. Это витамины А, В, С, К, РР, D, E, а также минералы: кальций, калий, железо, фосфор, йод.