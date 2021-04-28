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среда, 28 апреля 2021 18:00

ССезон зелени открыто: почему ее необходимо добавить в ежедневный рацион

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ССезон зелени открыто: почему ее необходимо добавить в ежедневный рацион
В любой зелени содержится рекордное количество витаминов и минералов. Фото: pixabay

Зелень в рационе - один из необходимых составляющих здорового питания.

Если есть ее постоянно, то польза для организма просто неоценима, рассказала нутрициолог Надежда Андреева в Instagram.

В любой зелени содержится рекордное количество витаминов и минералов. Это витамины А, В, С, К, РР, D, E, а также минералы: кальций, калий, железо, фосфор, йод.

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Среди полезных свойств зелени также: поддерживает работу печени, является тонизирующим и мягким мочегонным средством, очищает кровь и организм в целом, мягко избавляет от камней в почках, устраняет запоры, помогает очищать кожу и избавляет от угревой сыпи.

Если есть ее регулярно, то это помогает укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Тогда он гораздо эффективнее противостоит вирусам и инфекциям, если в рационе присутствует свежая зелень.

Ягоды - это здоровый продукт, который спокойно можно есть, поскольку они низкокалорийные, но богаты клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. В день, в идеале), должно быть хотя бы 100 граммов ягод в рационе.

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