Сезон ягод впереди: какие и сколько их должно быть в рационе

Разнообразный рацион является залогом здоровья, поэтому важно включать в меню различные ягоды. Фото: pixabay

Ошибочно считать, что для снижения веса не надо есть ягоды.

Главное условие для этих продуктов - следить за порцией, рассказала нутрициолог Ольга Усенко в Instagram.

По ее словам, в ягодах содержится много витаминов и их не стоит выбрасывать из рациона.

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"Ягоды - это здоровый продукт, который спокойно можно есть, поскольку они низкокалорийные, но богаты клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. В день, в идеале), должно быть хотя бы 100 граммов ягод в рационе", - сказала эксперт.

Она также подчеркнула, что широкий рацион является залогом здоровья, поэтому важно включать в меню различные ягоды.

ТОП-7 полезных ягод

Клубника - источник витамина С. Снижает риск сердечных заболеваний и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Малина богата клетчаткой и полифенолами-антиоксидантами, которые эффективно борются с окислительным стрессом.

Черника помогает преодолеть различные воспалительные процессы в организме.

Виноград. Снижает уровень холестерина в крови и риск диабета второго типа, а также улучшает здоровье мозга. Кроме того, его семена и кожура полные антиоксидантов.

Асаи. Эти ягоды содержат большое количество антиоксидантов.

Голубика. Является отличным источником витамина К, витамина С и множества антиоксидантов.

Клюква уменьшает риск инфекций мочевыводящих путей. ⠀

"Любые ягоды помогают организму бороться с последствиями стресса из-за наличия большого количества антиоксидантов и разного набора витаминов. Калорийность ягод колеблется от 30 до 70 ккал на 100 граммов. Если не получается добавлять в свой рацион ягоды ежедневно, старайтесь это делать хотя бы дважды-трижды в неделю", - добавила Ольга Усенко.

Диетологи назвали продукты, которые помогут похудеть, когда человек спит. Эксперты говорят, что низкокалорийные продукты богатые клетчаткой и белком - это идеальный вариант. В киви, например, только 45 калорий и он обогащен витамином C. В составе имеет 2 г клетчатки, которая улучшает пищеварение и уменьшает воспаление.