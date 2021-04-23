Назвали продукты, помогающие худеть во время сна

Если есть жирный творог перед сном, то можно избавиться от лишних килограммов. Фото: pixabay

Диетологи назвали продукты, которые помогут похудеть, когда человек спит.

Эксперты говорят, что низкокалорийные продукты богатые клетчаткой и белком - это идеальный вариант, пишет yogaclass.

В киви, например, только 45 калорий и он обогащен витамином C. В составе имеет два грамма клетчатки, которая улучшает пищеварение и уменьшает воспаление.

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Еще один продукт - миндаль. Если его есть 40 г в день и вести активный физический образ жизни, то в организме будет меньше холестерина, улучшится липидный профиль и исчезнет лишний вес.

Также авокадо имеет низкое содержание углеводов. Содержит полезные жиры и клетчатку. С его помощью можно похудеть даже во сне. Если есть жирный творог перед сном, то также можно избавиться от лишних килограммов. В нем есть белок, который восстанавливает и увеличивает мышечную массу во сне.

В 100 г черники 57 калорий и 2,4 г пищевых волокон. Ягода помогает потере жира в брюшной полости и снижает уровень холестерина. Огурцы являются одними из самых низкокалорийных овощей, поскольку имеют лишь 15 калорий на 100 г.

Рыба имеет белое мясо, а оно диетическое, легкое. В ней ограниченное количество жира, много белка, который не имеет возможности отложиться в жир.

Желудок будет работать интенсивнее и голод притупится, если за полчаса до еды выпить стакан воды. Но после еды и во время нее пить много не стоит. Чтобы организм работал слаженно и можно было худеть, режим питья имеет большое значение