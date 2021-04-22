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четверг, 22 апреля 2021 17:00

Диетолог не советует пить воду во время и после еды

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Диетолог не советует пить воду во время и после еды
Чтобы организм работал слаженно и можно было худеть, режим питья имеет большое значение. Фото: pixabay

Желудок будет работать интенсивнее и голод притупится, если за полчаса до еды выпить стакан воды.

Но после еды и во время нее, пить много не стоит, рассказала диетолог Людмила Бабич.

Чтобы организм работал слаженно и можно было худеть, режим питья имеет большое значение. Если жидкости мало, то метаболизм замедляется и с ним все остальные процессы. Через воду из организма выводятся шлаки и токсины, поэтому человек и худеет.

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"Если во время еды пить много, так же как сразу после - это повлияет на усвоение полезных веществ и интенсивность пищеварения. И запомните: пить нужно только чистую воду, лучше без газа. Подойдет также зеленый чай. А соки, морсы, лимонады , сладкие чаи и компоты - это скорее пища, чем вода, ведь в них тоже содержится много калорий ", - говорит диетолог.

По ее словам, очень важно начинать день со стакана чистой воды, желательно теплой с несколькими частицами лимона. Это разбудит организм, насытит витаминами и микроэлементами и ускорит метаболизм, заставляя организм сжигать жиры.

Многие привыкли утром пить кофе или чай и этим начинать свой день. Эти приеми сделают организм бодрее, но они не вполне полезны для здоровья. По ее словам, гораздо полезнее для здоровья начинать каждый новый день со стакана теплой воды. Важно даже то, эта вода из-под крана, холодная, или горячая.

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