С чего полезно начать день - ответ диетолога

Важно, чтобы вода была не кипяченая, но немного подогретая. В холодном напитке нет пользы. Фото: pixabay

Многие привыкли утром пить кофе или чай и этим начинать свой день.

Эти приеми сделают организм бодрее, но они не вполне полезны для здоровья, заявила диетолог Светлана Титова, передает Zdorovia.

По ее словам, гораздо полезнее для здоровья начинать каждый новый день со стакана теплой воды. Важно даже то, эта вода из-под крана, холодная, или горячая.

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Важно, чтобы вода была не кипяченая, но немного подогретая. В холодном напитке нет пользы.

"Вода комнатной температуры мгновенно ускоряет обмен веществ и разносит полезные вещества вместе с кислородом по всему организму", - говорит диетолог.

Она также утверждает, что необходимо отслеживать количество выпитой за день воды. Чем больше жидкости пьем, тем активнее обновляются клетки, происходит регенерация тканей.

"Если человек не будет принимать даже минимальную суточную норму, то вскоре он может видеть, что его внешность изменилась не в лучшую сторону: кожа потускнела и обвисла, образовался лишний вес, и волосы перестали быть предметом гордости", - рассказывает.

Но не следует расслабляться и думать, что только с помощью привычки пить утром теплую воду можно стать хорошим и здоровым. Без правильного питания и физических нагрузок вернуть организму здоровье и стройность не получится.

Нередко люди заедают стресс, особенно высококалорийной пищей. В то же время, есть категория людей, которая наоборот, не ест ничего. Ето можно объяснить тем, что происходит выброс норадреналина, из-за чего блокируется аппетит. Если же он увеличивается и человек начинает неконтролируемо есть сладкое, то упал уровень дофамина, а сладкая пища - это способ его поднять.