Стресс заедать можна: порекомендовали правильный способ

Во время стресса надо есть твердые продукты. Фото: pixabay

Нередко люди заедают стресс, особенно высококалорийной пищей.

В то же время, есть категория людей, которая наоборот, не ест ничего, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram.

По ее словам, это можно объяснить тем, что происходит выброс норадреналина, из-за чего блокируется аппетит. Если же он увеличивается и человек начинает неконтролируемо есть сладкое, то упал уровень дофамина, а сладкая пища - это способ его поднять.

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Специалистка советует в такой ситуации есть твердые продукты: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис.

Также важно их тщательно пережевывать. Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги. Жевание может поднять настроение из-за усиления выброса серотонина.

Стресс еще и влияет на пищеварение. Чтобы ему помочь, стоит хорошо пережёвывать пищу, во время еды забывать о стрессе. Процесс принятия пищи должен длиться хотя бы 20 мин.

В течение дня не стоит есть более 50 г добавленного сахара. В то же время есть много специалистов, которые рекомендуют эту норму уменьшить до 25 г. Например, сравнивая, средняя порция блинов содержит 30 г сахара.