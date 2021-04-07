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среда, 07 апреля 2021 18:00

Определили норму сладостей, которую можно съесть за день

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Определили норму сладостей, которую можно съесть за день
Диетологи рекомендуют сделать конфеты и другие сладости "праздничным блюдом". Фото: pixabay

В течение дня не стоит есть более 50 г добавленного сахара.

В то же время есть много специалистов, которые рекомендуют эту норму уменьшить до 25 г, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Например, сравнивая, средняя порция блинов содержит 30 г сахара.

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Надо контролировать количество сахара и сладостей в рационе. Стараться меньше есть кондитерских изделий и сладких газированных напитков. Согласно исследованиям, доля кондитерских изделий и сладостей, присутствующая в питании школьников, очень велика. Эту проблему наблюдают во всех странах. Поэтому, родители, учителя и врачи должны совместно бороться с тем, чтобы дети ели меньше сладкого. Важно не поощрять детей сладостями.

Диетологи рекомендуют сделать конфеты и другие сладости "праздничным блюдом", которое можно позволить себе 1-2 раза в неделю, например, на выходных. Стоит подыскать то, что можно есть на замену. Это могут быть ягоды и фрукты, или несладкие варианты десертов - желе, мармелад или пастила. Надо смотреть на химический состав продукта и содержание в нем сахара, а также простых углеводов.

Методы и эффект диетических ограничений при похудении должен знать каждый, кто их применяет. Самой большой ошибкой эксперты называют то, что люди покупают продукты с низким содержанием жира. Есть мнение, что они полезны и являются необходимым компонентом диеты для снижения веса. Это неправильно, потому что часто для улучшения вкуса продуктов с низким содержанием жира производители добавляют больше сахара.

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