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понедельник, 29 марта 2021 23:46

Самая распространенная ошибка при выборе продуктов для тех, кто худеет

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Самая распространенная ошибка при выборе продуктов для тех, кто худеет
Молочные продукты должны быть со средним содержанием жира. Фото: pixabay

Методы и эффект диетических ограничений при похудении должен знать каждый, кто их применяет.

Ведь они могут навредить здоровью и оказать негативное влияние на внешний вид, пишет growfood.

Самой большой ошибкой эксперты называют то, что люди покупают продукты с низким содержанием жира. Есть мнение, что они полезны и являются необходимым компонентом диеты для снижения веса. Это неправильно, потому что очень часто для улучшения вкуса продуктов с низким содержанием жира производители добавляют больше сахара.

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Молочные продукты должны быть со средним содержанием жира: 2,5-3,2% для молока, 15% для сметаны, 3-4% для йогуртов, 5-9% для сыра.

Исключать из рациона лактозу, глютен, когда нет пищевой аллергии или непереносимости этих компонентов, также неверно. Чтобы нормализовать вес и удерживать результат, нужно здоровое питание, которое требует регулярности и разнообразия. Также обязательной является физическая нагрузка.

Не существует только хороших или плохих продуктов. Главное - баланс. А экстремальными действиями, запретами или отказами можно только его нарушить.

В рамках эксперимента американский блогер Роб Ривера попробовал цветную диету. Смысл в том, чтобы есть продукты только одного цвета. По его словам, желательно, чтобы пища была натуральной, а не искусственно окрашенной. Роб Ривера выбрал синюю диету. До нее он весил 63,1 кг. Кроме того, он уменьшил дневной лимит калорий до 1500, что является нормой для его веса.

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