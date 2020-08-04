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четверг, 06 августа 2020 02:28

Чем правильно закусывать: назвали правила подачи вина

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Чем правильно закусывать: назвали правила подачи вина
Красное вино подают с колбасой. Фото: amwine.ru

Чтобы раскрыть вкус вина, нужно подавать его с правильными закусками. Существует несколько основных правил них.

Необходимо помнить о том, что вкус, букет и крепость напитка должны уравновешивать особенности блюда и гармонировать с ней.

Существует также общее правило подбора вин до еды. Изысканные блюда требуют простых вин, которые способствуют усвоению пищи, а напитки со сложным ароматом и вкусом - обычной пищи.

Белые и розовые сухие вина пьют:

морепродукты;

мясо птицы;

колбасы;

нежные сыры.

Белые и розовые полусухие и десертные вина

острые сыры;

десертные блюда.

Красные вина (до 11,5%):

белое и красное мясо;

дичь;

нежные сыры;

колбаса;

рыба.

Белые десертные вина

идеально сочетаются с паштетом из гусиной печени.

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Что не стоит сочетать с вином:

кофе

корица

цитрусовые

ваниль

шоколад

жирная рыба

копчености

супы

Самой распространенной формой бокала для вина, является яйцевидная или в форме тюльпана на тонкой ножке. Бокал с тюльпаноподибной форме задерживает в себе весь ароматный букет. Так можно дольше насладиться его удивительным вкусом.

Шампанские вина всегда пьют из специальных бокалов вытянутой формы. В виде конуса на высокой ножке. В таких бокалах игристые вина долго играют. Лучше, если бокал вместит в себя от ста до ста двадцати граммов напитка.

Белое вино должно быть низкой температуры - 10 или 12 градусов, красные столовые немного теплее до 18-ти градусов.

Вина и коньяки практически комнатной температуры - до 20-ти, десертные - средней температуры - до 16-ти, шампанское принято подавать холодным - до 10-ти градусов.

В Украине за 2 года водка подорожала на 12%. В июне 2020-го бутылка 0,5 л стоила в среднем 92,13 грн, 2018 - 81,9 грн.

На 11% подорожало вино. Цена 60,4 грн за бутылку 0,75 л в июне 2018-го выросла до 67,1 грн в июне 2020 года, передает Госстат.

wine.24tv.ua
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