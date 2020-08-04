Чем правильно закусывать: назвали правила подачи вина

Чтобы раскрыть вкус вина, нужно подавать его с правильными закусками. Существует несколько основных правил них.
Необходимо помнить о том, что вкус, букет и крепость напитка должны уравновешивать особенности блюда и гармонировать с ней.
Существует также общее правило подбора вин до еды. Изысканные блюда требуют простых вин, которые способствуют усвоению пищи, а напитки со сложным ароматом и вкусом - обычной пищи.
Белые и розовые сухие вина пьют:
морепродукты;
мясо птицы;
колбасы;
нежные сыры.
Белые и розовые полусухие и десертные вина
острые сыры;
десертные блюда.
Красные вина (до 11,5%):
белое и красное мясо;
дичь;
нежные сыры;
колбаса;
рыба.
Белые десертные вина
идеально сочетаются с паштетом из гусиной печени.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения
Что не стоит сочетать с вином:
кофе
корица
цитрусовые
ваниль
шоколад
жирная рыба
копчености
супы
Самой распространенной формой бокала для вина, является яйцевидная или в форме тюльпана на тонкой ножке. Бокал с тюльпаноподибной форме задерживает в себе весь ароматный букет. Так можно дольше насладиться его удивительным вкусом.
Шампанские вина всегда пьют из специальных бокалов вытянутой формы. В виде конуса на высокой ножке. В таких бокалах игристые вина долго играют. Лучше, если бокал вместит в себя от ста до ста двадцати граммов напитка.
Белое вино должно быть низкой температуры - 10 или 12 градусов, красные столовые немного теплее до 18-ти градусов.
Вина и коньяки практически комнатной температуры - до 20-ти, десертные - средней температуры - до 16-ти, шампанское принято подавать холодным - до 10-ти градусов.
В Украине за 2 года водка подорожала на 12%. В июне 2020-го бутылка 0,5 л стоила в среднем 92,13 грн, 2018 - 81,9 грн.
На 11% подорожало вино. Цена 60,4 грн за бутылку 0,75 л в июне 2018-го выросла до 67,1 грн в июне 2020 года, передает Госстат.
Комментарии