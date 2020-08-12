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Оставить или выпить: сколько может быть открытой бутылкой вина

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Оставить или выпить: сколько может быть открытой бутылкой вина
Бутылка белого вина может стоять открытой 1 сутки. Фото: winebutik.com.ua

Бутылка вина может стоять открытой только при определенных условиях. С откупоренную напитком происходят определенные изменения.

Если в бутылке - один бокал, срок хранения снижается. Это связано с тем, что воздух заполняет объем тары и окисления происходит довольно быстро.

Белое вино

После откупоривания может становиться не таким свежим и несколько иного цвета. Важно, что все вина оксидуються по-разному - некоторые становятся красивее, другие - наоборот.

Сухие белые вина - лучше не хранить больше суток.

Красное вино

Несколько дней могут стоять в холодильнике, не меняя свойств. Их можно хранить 3 холодильнике несколько дней.

Десертные вина хранятся в холодильнике от нескольких дней до двух недель без потери вкуса и аромата.

Чтобы продлить жизнь вина, его можно перелить в другую тару меньшего объема. Когда уровень достигнет верхней части шейки, бутылку нужно закупорить пробкой и поставить в холодильник. Такое вино может простоять до недели.

Если же налить пару бокалов и снова сохранять в той же бутылке, вино выдержит около двух дней и начнет портиться. Для продления срока можно воспользоваться вакуумным пробкой, чтобы сохранить его еще на 2-3 дня.

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Температура определяется отдельно для каждого вина и влияет на вкус напитка.

Вина следует подавать чуть больше охлажденными. Так вы сможете максимально подчеркнуть их свежесть.

Сладкие вина также подают сильно охлажденным, чтобы они не казались сладкими.

Молодые белые вина + 9 ° ... + 11 ° С

Выдержаны белые вина + 13,5 ° ... + 14,5 ° С

Сладкие белые вина + 6 ° ... + 10 ° С

Розовые вина + 9 ° ... + 11 ° С

Красные вина + 11 ° ... + 13 ° С

Чтобы раскрыть вкус вина, нужно подавать его с правильными закусками. Существует несколько основных правил них.

Необходимо помнить о том, что вкус, букет и крепость напитка должны уравновешивать особенности блюда и гармонировать с ней.

Существует также общее правило подбора вин до еды.

wine.24tv.ua
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Дата
13
августа

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