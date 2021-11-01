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понедельник, 01 ноября 2021 15:43

Назвали простое средство для лечения тахикардии

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Назвали простое средство для лечения тахикардии

Причин, по которым возникает учащенное сердцебиение, множество. Это и стресс, и злоупотребление спиртными напитками, и повышенные физические нагрузки. Если повышенный пульс становится частым явлением, поход к врачу лучше не откладывать. Если тахикардия проявляется время от времени, могут помочь народные средства.

При учащенном сердцебиении помогает отвар шиповника. Для этого столовую ложку ягод заливают двумя стаканами кипятка и дают настояться в течение пары часов. Плоды шиповника полезны для организма, поскольку содержат витамин С и укрепляют иммунитет.

Также при тахикардии рекомендуется пить отвар мяты или мелиссы с лимоном. Этот напиток помогает справиться со стрессом. Процесс приготовления прост – чайная ложка измельченного растения и стакан кипятка. Затем процедить, добавить лимонный сок и мед.

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Незаменим и отвар пустырника. Если свежего растения у вас нет, можно купить настой в аптеке и развести 10-15 капель в половине стакана воды.

Аритмия подразумевает ряд сердечных нарушений, сопровождающихся нарушением ритма сердцебиения - это очень опасное нарушение в работе миокарда, повышает риск развития опасных для жизни состояний, включая инфаркт, инсульт, тромбоэмболии. Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала симптомы болезни на ранней стадии.

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