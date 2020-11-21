Аритмия: названы симптомы болезни на ранней стадии

Ранняя стадия аритмии может проявляться определенными симптомами. Фото из открытых источников

Аритмия подразумевает ряд сердечных нарушений, сопровождающихся нарушением ритма сердцебиения - это очень опасное нарушение в работе миокарда, повышает риск развития опасных для жизни состояний, включая инфаркт, инсульт, тромбоэмболии. Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала симптомы болезни на ранней стадии.

На ранней стадии аритмии могут возникать такие симптомы, как болезненные ощущения в груди, внезапная слабость и гипотония, головокружения, пишет ukrhealth.

"Это появление боли в груди, одышка, внезапная слабость, снижение давления, головокружение, обмороки. Или если у родственников были внезапные смерти в анамнезе, у кого-то из близких родственников, ну и наличие как таковой кардиальной патологии, врожденных проблем с сердцем, шумов", - пояснила врач.

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Гаврилюк рассказала, что понятие аритмия включает в себя группу нарушений, к которым относятся экстрасистолия, различные варианты тахикардии, фибрилляции предсердий, а также их трепетание.

Экстрасистолия. Для этой разновидности аритмии характерны резкие декабре толчки.

Тахикардия. Ее частый симптом - ощущение дрожи в грудной клетке.

Фибрилляция предсердий. Сердечный ритм становится неоднородным, то замедляясь, то ускоряясь.

Ранее врачи назвали симптомы сердечного приступа, не стоит игнорировать и сразу обращаться к специалистам.