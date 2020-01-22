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среда, 22 января 2020 18:20

Китайцев косит новый вирус

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Китайцев косит новый вирус
Все смертельные случаи от нового вируса nCoV зафиксированы в провинции Хубэй

В Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса 2019-nCoV возросло до 17. Число подтвержденных случаев заражения превысило 400.

Об этом заявил председатель комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, сообщает Reuters.

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Сейчас все смертельные случаи от нового вируса nCoV зафиксированы в провинции Хубэй.

Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае.

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