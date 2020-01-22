Китайцев косит новый вирус

В Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса 2019-nCoV возросло до 17. Число подтвержденных случаев заражения превысило 400.
Об этом заявил председатель комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, сообщает Reuters.
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Сейчас все смертельные случаи от нового вируса nCoV зафиксированы в провинции Хубэй.
Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае.
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