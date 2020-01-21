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вторник, 21 января 2020 21:48

В США зафиксировали первое заболевание вирусом из Китая

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В США зафиксировали первое заболевание вирусом из Китая
В США зафиксировали китайский вирус. Фото: ВВС

В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом 2019-nCoV.

Пациент ранее ездил в китайский город Ухань провинции Хубэй, в центре страны, сообщает The New York Times.

Предполагают, что вспышка вируса произошла на рыбном рынке Уханя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вирусная пневмония может распространиться за пределами Китая в ближайшее время

Пациента госпитализировали с симптомами пневмонии на прошлой неделе. Заражение коронавируса подтвердили 20 января.

Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае. Сейчас все еще продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определения границ ячеек и масштабов распространения болезни.

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Дата
21
января

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

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