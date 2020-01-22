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среда, 22 января 2020 01:06

Вирус в Китае опустил владельца Louis Vuitton с пьедестала Forbes

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Вирус в Китае опустил владельца Louis Vuitton с пьедестала Forbes
Владелец Louis Vuitton побыл самым богатым человеком мира всего 3 дня

Владелец Louis Vuitton Бернар Арно потерял первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Список самых богатых людей снова возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, сообщает Forbes.

По состоянию на 21 января состояние Безоса выросли на 489 млн долларов — до 116,1 миллиарда. В свою очередь, на счетах Арно уменьшилось на 3,7 миллиарда — до 112,9 миллиарда.

Арно потерял первенство из-за падения акций Louis Vuitton на фоне вспышки нового вируса в Китае. Аналитики предполагают, что это может повлиять на рынок люксовых товаров, продажа которых обычно растет перед китайским Новым годом (в этом году его празднуют 25 января).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джефф Безос потерял лидерство в рейтинге самых богатых людей мира

18 января сообщалось, что, по данным рейтинга миллиардеров журнала Forbes, владелец Amazon Джефф Безос уже не является самым богатым человеком мира, уступив президенту модного дома Louis Vuitton французу Бернару Арно.

После вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у более чем 200 человек в Китае.

По последним данным, от нового вируса умерли уже шесть человек, аэропорты во всем мире усиливают проверку пассажиров, прилетающих из Китая.

20 января Национальная комиссия по здравоохранению Китая впервые официально подтвердила, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает возможность объявить международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в отношении вируса — как это было сделано со свиным гриппом и вирусом Эбола. Решение должны принять на заседании 22 января.

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