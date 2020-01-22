Коронавирус в Китае проявляет избирательность - есть новые жертвы

Сообщают о 440 больных коронавирусом и 9 умерших. Фото: EPA / UPG

Количество зарегистрированных больных коронавирус в Китае пересекла отметку в 440 человек. Девять из них умерли - все в Ухане.

Об этом сообщает CGTN.

Центром нового типа вируса считается китайский город Ухань, столица провинции Хубэй. Там состоянию на вечер понедельника зарегистрировали более 290 случаев, вызванных этим вирусом. Это включало однодневный всплеск 77 случаев, в том числе 72 в Ухане, два в Шанхае и три в Пекине.

Также фиксируют случаи болезни за пределами Китая: один в Японии, два в Таиланде и один в Южной Корее. Сообщается, что в Южной Корее пациент выздоравливает. Один случай коронавируса зарегистрировали в США.

Врачи заметили определенную избирательность болезни - среди пациентов есть общие черты.

Хуанг Шаолинь, заместитель директора больницы, в которую направляют больных коронавирус, сказал, что они обнаружили три распространенные факторы среди пациентов в тяжелом состоянии.

"Во-первых, эти пациенты, как правило, старше 60 лет. Таких 70 процентов. Во-вторых, эти пациенты имеют разную степень ранее существовавших заболеваний, таких как гипертония и диабет. В-третьих, эти пациенты не обращались к врачам в любое время , когда они заболели, 84 процента из них ждали больше недели ", - сказал Хуан.

Новый коронавирус происходит от диких животных, которые незаконно продаются на рынке морепродуктов в Ухане. Это подтвердил руководитель китайского центра по борьбе с профилактикой заболеваний Гао Фу. Сейчас считают, что молодые люди и дети не восприимчивы к новому типу коронавируса, сказал Гао.

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По сообщению CNN, американские ученые начали работу над созданием вакцины против коронавируса. Работы начали в Национальном институте здравоохранения. Параллельно в этом направлении работает команда ученых Техаса, Нью-Йорка и Китая. По словам доктора Питера Хотеса, ученого из вакцины из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне, разработать вакцину против коронавирусов менее сложно, чем против других вирусов, таких как ВИЧ или грипп.

"У каждого вируса есть свои проблемы, но коронавирусы могут быть относительно простой целью вакцины", - сказал Хотес.

Однако, на разработку и выпуск вакцины все равно нужно время. Создание, клинические испытания, регистрация и массовое производство займет как минимум год.

Сейчас также изучают, насколько легко вирус распространяется от человека к человеку.

Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае.