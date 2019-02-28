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"Женщина во время месячных попадала в больницу с симптомами инфаркта"

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— Менструация — физиологическое состояние женщины, поэтому не должно вызывать дискомфорта. Но когда чересчур обильные выделения, которые длятся больше недели, сопровождает сильная боль, надо идти к врачу. Не стоит терпеть, мол, у мамы и бабушки было так же. Эти симптомы являются признаком опасной болезни — эндометриоза, — говорит Анна Костюшко, 37 лет, столичный гинеколог.

Эндометриоз бывает врожденным и приобретенным, например после кесарева сечения или аборта. Во время месячных кровь вытекает не только через влагалище, но и через трубы в брюшную полость. Там вместе с кровью оседают частицы — эндометрии. Они врастают в слизистую матки, трубы, другие органы. Разрастаются и вызывают воспаление, кровотечение. Образуют спайки.

— У женщины с крепким иммунитетом отмершие части стенки матки, не задерживаясь, выводятся из организма. Лимфоциты из иммунной системы не дают им прижиться. А если есть гормональные или иммунные нарушения, эндометриоз прогрессирует.

Почти половина женщин в мире имеют этот диагноз, но только пятнадцать процентов обратились к врачу. Если проверить 100 женщин с бесплодием, то 30 имеют эндометриоз.

От начала заболевания до проявлений проходит 7-8 лет. Сигналом к проверке является тупая боль внизу живота, боль во время секса или мочеиспускания и кровь в моче.

Реже болезнь проявляется кровавыми слезами. Это когда во время менструации кровь идет из глаз. У меня был случай, когда женщина во время месячных попала в больницу с симптомами инфаркта. Кардиограмма диагноз не подтвердила, оказалось, что это эндометриоз перикарда, который имел симптомы подобные инфаркту.

Эндометрии хорошо видны на УЗИ. Также нужен осмотр шейки матки под микроскопом. Если болезнь не запущена, помогут гормональные таблетки. На поздней стадии делают операцию, чтобы вырезать все вросшие части. Сейчас это делают через небольшие проколы, куда вводят медицинские инструменты. Операцию назначают, когда боль очень сильная, если образуется киста большого размера. Продолжается недуг до менопаузы.

— Риск развития эндометриоза снижается благодаря регулярному сексу. Тогда в малом тазу улучшается кровообращение, — добавляет Анна Костюшко.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
04
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