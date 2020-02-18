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четверг, 20 февраля 2020 05:10

Замена хрусталика возвращает зрение

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— Стала плохо видеть — ни газету почитать, ни телевизор посмотреть. В магазине ценники не могла рассмотреть. В глазах был сплошной туман, - рассказывает 69-летняя Вера Бугрименко из села Ольховатка Кобелякского района на Полтавщине.

— Дочь узнала, что односельчанин делал операцию в офтальмологическом центре "Ирис" в Полтаве, — продолжает. — Взяла телефон, записала меня на прием. После обследования врачи поставили диагноз — катаракта на обоих глазах. Предложили прооперировать. Я согласилась не раздумывая, потому что слышала только хорошие отзывы о центре "Ирис". Прошла подготовку к вмешательству. Глаза оперировали по очереди. Переживала, что будет дискомфорт во время процедуры. Но все прошло быстро и безболезненно.

В Полтаве офтальмологический центр "Ирис" четыре года лечит пациентов не только из Украины, но и из-за рубежа.

При катаракте хрусталик глаза твердеет и теряет прозрачность. От этого ухудшается зрение. Часто бывают неожиданные зрительные вспышки — то от фар машин, то от солнечных лучей. Это возникает из-за неправильного преломления света в хрусталике.

— Во время двухчасового осмотра меня проверили на современных аппаратах. Ни в одной из больниц такого не было, — добавляет Вера Григорьевна. - Благодарна главному врачу Татьяне Викторовне Дьяконовой и всему медицинскому персоналу за то, что вернули мне зрение.

Как проходит операция?

— Чтобы получить хороший результат, должны сделать общие клинические анализы. Определить, есть ли аллергия на лекарства. Также у пациента не должно быть проблем с зубами. Прописываем подробную инструкцию для подготовки. За три дня до вмешательства следует прокапать специальные лекарства.

Операция происходит безболезненно и без уколов. Для анестезии используем глазные капли. В роговице делаем крошечный прокол — 1,8 миллиметра. С помощью ультразвука убираем мутное содержимое хрусталика. Через тонкий инструмент внутрь ставим линзу. Она раскрывается в глазу. Процедура занимает 7-10 минут. Затем накладываем повязку и пациент может идти домой. К утру прокол зарастает. В течение месяца назначаем четыре консультации, входящие в стоимость операции.

В нашем центре замена хрусталика на искусственный позволяет восстановить зрение на 100 процентов на незапущенной стадии. Во многих случаях эта операция предупреждает появление другой болезни глаз — глаукомы.

Почему возникает глаукома?

— Глаукома — вторая по распространенности болезнь глаз в мире. Ее еще называют "тихий вор зрения". Возникает, потому что нарушается гидродинамика глаза. Нерв постепенно погибает из-за отсутствия снабжения питательных веществ. Чаще всего — из-за увеличения глазного давления. Если нерв полностью погиб — зрение восстановить невозможно. Поэтому пациентов с этим недугом следует сразу лечить.

Почему глаукому трудно диагностировать?

— У нас есть оборудование, позволяющее выявить вероятность возникновения глаукомы за год или два. При необходимости сразу назначаем лекарства для укрепления сетчатки.

После 40 лет хотя бы раз в год следует проводить обследование зрения, а после 50 — это делать обязательно.

Офтальмологический центр "Ирис" оснащен самым современным оборудованием для диагностики и лечения глазных заболеваний, в частности катаракты и глаукомы. Мы принимаем пациентов без направлений.

Главный врач Татьяна Дьяконова сделала более 30 тысяч операций

Кроме лечения катаракты и глаукомы в клинике "Ирис" предлагают следующие услуги: лазерное и хирургическое лечение глаукомы, терапевтическая коррекция зрения у детей PARAGON (США), лазерное лечение сетчатки при сахарном диабете.

Клиника "Ирис" начала работу в 2016 году.

Офтальмологический центр "Ирис" расположен по адресу: г.Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы).

Предварительно записаться на консультацию можно по тел.: 69 71 70, 0(66) 19 73 031

Лиц. МЗ на медицинскую практику №47 от 28 января 2016 года.

Автор: Дмитрий ТКАЧ
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Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

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