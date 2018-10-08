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вторник, 09 октября 2018 06:25

Высокую температуру сбивают водой

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- С этой школой целая напасть. Только дочка выздоровела после простуды, через три дня опять подскочила температура. То ли дети больные ходят, то ли моя очень деликатная, - жалуется киевлянка Карина Мисечко, 30 лет. - Думала сделать прививку от гриппа, чтобы на зиму была уверена в защите.

- Детям можно делать прививку от гриппа, начиная с шести месяцев. Тогда будут защищены на 90 процентов. Если все же заболеют, то грипп не даст осложнений. Быстро поправятся, - говорит 38-летний Артем Олейников, столичный педиатр. - До 8 лет вакцинация двукратная. Повторяют ее через месяц.

Перед прививкой ребенка должен осмотреть врач. Анализы перед вакцинацией делать не нужно.

- Кроме детей, больше всего в зоне риска - медработники, учителя, водители автобусов и маршруток, продавцы. Чем больше контактов, тем выше шанс заразиться.

Советует сбивать температуру, если малыш вялый, сонливый, отказывается пить. Нужно смотреть не только на градусник, но и самочувствие ребенка.

- Повышение температуры - это реакция организма на токсины, которые производят микробы. Она помогает справиться с вирусом. Главное не растирать больного спиртом или уксусом. Это может повысить кислотность крови. Эти средства сделают ребенку еще хуже.

Для снижения температуры тела у больного, нужно проветрить комнату. Раздеть малыша и обтереть руки и ноги водой комнатной температуры.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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Дата
09
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