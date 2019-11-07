Врач Панчишин излечивает новейшими средствами

- После 40 начали болеть колени, - рассказывает 45-летняя Галина Богдан из Ивано-Франковска. - Сестра посоветовала лечиться у доктора Панчишина, он применяет уникальные методы лечения.

Женщина обратилась к доктору Петру Панчишину, который принимает во Львове на ул. Красной Калины, 58. Через семь сеансов по индивидуальной программе лечения у Галины Петровны пропали боли в коленях и ушли основные симптомы остеохондроза.

- Теперь колени не беспокоят, и я снова бегаю, как в молодости. Врач Панчишин спас, сейчас проблем нет, - говорит женщина.

Лечение у врача Панчишина - это один из самых эффективных способов избавиться от артроза, коксартроза, гонартроза и заболеваний тазобедренных суставов. Например, во время инъекции плазмотерапии в сустав вводят плазму, обогащенную тромбоцитами собственной крови пациента. Эту методику используют во многих отраслях медицины.

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