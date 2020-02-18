В "Орто Сано" позвоночник лечат без медикаментов

— Боль в шее, спине или пояснице — одна из самых частых жалоб на здоровье. Причиной являются проблемы с позвоночником. Благодаря современным технологиям такие заболевания можно вылечить, не платя огромных сумм в аптеке и не ложась на операцию, — говорит невропатолог Екатерина Попова из полтавской клиники "Орто Сано".

В медучреждении работают по уникальной методике "Евроспайн".

— С помощью специального прибора мягко воздействуем на позвоночник, — продолжает. — Он немного растягивается, освобождаются зажатые нервные окончания. Боль проходит почти сразу. Процедура не имеет побочных эффектов. Индивидуально подобранный курс лечения дает положительный и длительный результат.

"Евроспайн" рекомендуют при остеохондрозе, радикулите, межпозвоночной грыже, сколиозе, зажатии седалищного нерва, при слабом каркасе мышц спины.

— Кроме позвоночника, лечим суставы, вегетативные нарушения, помогаем выздороветь после травм и инсультов. Имеем опыт со всеми возрастными категориями — от 5 до 95 лет, — добавляет Екатерина Попова.

В Полтаве клиника "Орто Сано" расположена по адресу: площадь Независимости, д. 20,

тел. 0(99) 511 48 04.

Адрес в Кременчуге:

ул. Победы, д. 32/3,

тел. 0(67) 569 22 92

С услугами учреждения можно ознакомиться на сайте

ortosano.com.ua

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