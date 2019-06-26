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понедельник, 01 июля 2019 00:55

Удар молнии вызывает амнезию

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Сразу три человека убила молния на Прикарпатье. Двух травмировала. Это произошло вечером 22 июня, когда четверо мужчин и две женщины ехали из Львова в село Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области к родственникам.

Когда начался ливень, мужчины первыми забежали под укрытие остановки. Разряд попал в соседнее с остановкой дерево.

- Удар пришелся в ствол, после чего электрический заряд попал в землю. Трава была мокрая, земля мокрая, и из-за влажности ток поразил людей, - пояснил Ярослав Гальма, и.о. начальника Рогатинского отдела полиции.

Погибшим мужчинам было 35, 54 и 56 лет. Вдовой осталась одна из двух пострадавших женщин, она от госпитализации отказалась. Вторую, 32-летнюю, забрали в реанимацию.

Электрический разряд молнии способен вызвать остановку сердца, судороги, повреждения головного и спинного мозга, амнезию. Кроме того, страдают глаза. Важно правильно и своевременно оказать помощь пострадавшим, отмечают в МЧС.

- Если человек в сознании - следует перенести его в помещение. Положить на кровать, уложить на спину, - говорит Владимир Морозюк, 49 лет, из ГСЧС во Львове. - Расстегнуть воротник. Расслабить пояс. Растереть виски, щеки и грудь мокрым полотенцем или платком. Опрыскать лицо холодной водой. Если под рукой есть нашатырный спирт, периодически преподносить пострадавшему к носу. Придет в себя - дать крепкого чая и 15-20 капель валерианы, разведенных водой.

Если человек не дышит - немедленно делать искусственное дыхание.

- Пострадавшего положить на спину. Станьте сбоку возле него на колени. Одну руку положите под шею. Другую - на лоб. Максимально закиньте голову назад. Вдувать воздух надо резко до тех пор, пока грудь не начнет заметно подниматься. Такие вдувания надо делать не менее 12 раз в минуту.

Одновременно следует делать закрытый массаж сердца.

- Искусственное дыхание и массаж сердца нельзя прекращать ни на минуту, пока не появится дыхание или не приедет "скорая", - предупреждает спасатель.

Автор: Александр ЛЕТЕНКО
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