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четверг, 15 апреля 2021 05:05

Травяной комплекс устраняет боль при геморрое

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- С зимы мучился запорами. Списывал это все на праздничные застолья, потому что ел излишне и все подряд. Попробовал нормировать питание, но проблема никуда не делась. Когда пошел на осмотр, то шокировали диагнозом геморрой, — говорит 57-летний Андрей Кущев из Винницы.

- По рекомендации знакомого не терял времени и обратился к травнице Татьяне Павловне Радионовой. Ее натуральные растительные средства уничтожили геморрой.

При этом недуге переполняются кровью венозные сплетения в зоне заднего прохода. Они увеличиваются, возникает воспаление. Сначала беспокоит дискомфорт, со временем — боль во время испражнения.

— Частые запоры, поносы и нерегулярные походы в туалет свидетельствуют о серьезных нарушениях в организме, — рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. — Дискомфорт, боль в заднем проходе, зуд — признаки геморроя. Решать проблему следует сразу, иначе недуг усилится и перейдет в острую фазу. Тогда добавятся кровяные выделения, может возникнуть потребность в операции. На этом этапе оздоровление займет больше времени, сил и денег.

Татьяна Павловна Радионова советует применять средства от геморроя на основе целебных трав и корней. Комплекс состоит из мази для наружного применения и эликсира для приема внутрь. Средства снимают воспаление, способствуют уменьшению кровяных узлов, устраняют боль при испражнении.

- Если недуг вызван запорами, советую еще принимать сбор из трав и корней от колита. Он обладает мягким слабительным действием, нормализует работу кишечника. Улучшения почувствуете в первые дни применения. А длительный оздоровительный эффект наступит после курса приема травяных средств.

Комплекс изготовлен из натуральных составляющих, не имеет побочных действий, не вызывает привыкания.

— Мои средства помогут избежать приема антибиотиков и гормональных препаратов, которые могут негативно влиять на другие органы, — говорит Татьяна Павловна Радионова. - Благодаря травам не придется делать операцию. Тем более, люди часто обращаются за помощью даже после хирургического вмешательства. Мой натуральный комплекс бережно восстановит здоровье, окажет длительный эффект и позволит жить без боли.

Средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистими воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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