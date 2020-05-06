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Травы избавляют от боли при геморрое

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— Не обращал внимания на геморрой, пока не появились кровяные выделения во время испражнения, — говорит 66-летний Андрей КЛЮЧНИК из Херсона. - На обследовании сказали, что болезнь перешла в хроническую форму. Если бы сразу обратился за помощью, этого можно было бы избежать.

При геморрое вены прямой кишки расширяются и образуют геморроидальные узлы. Возникает дискомфорт, со временем — боль во время испражнения. Вызвать недуг могут значительные физические нагрузки и патология сосудов прямой кишки.

— Частые запоры, поносы и нерегулярные походы в туалет являются сигналом серьезных нарушений в организме, — рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. — Дискомфорт, боль в заднем проходе, зуд и выпадение геморроидальных узлов — все это признаки геморроя. Если не решить проблему сразу, она усилится и перейдет в острую фазу. Чем раньше начнете борьбу с недугом, тем лучше.

Татьяна Павловна Радионова по семейной рецептуре производит средства от геморроя на основе целебных трав и корней.

— Мой комплекс состоит из мази для наружного применения и эликсира для приема внутрь. Они эффективно помогут избавиться от геморроя. Если недуг спровоцирован запорами, стоит дополнительно принимать сбор из трав и корней от колита. Он дает слабительный эффект и нормализует работу кишечника. Значительное улучшение наступает уже после первого применения.

Средства изготовлены из натуральных компонентов, не имеют побочных действий, не вызывают привыкания.

— Не придется принимать антибиотики и гормональные средства, которые могут негативно влиять на другие органы. Избежите операции. Тем более, что она не панацея. Многие люди, страдающие геморроем, обращались за помощью даже после операционного вмешательства. Мой натуральный комплекс бережно восстановит здоровье и позволит жить без боли, — говорит Татьяна Павловна Радионова.

Средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистими воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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