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понедельник, 09 декабря 2019 05:05

Стафилококк вызывает частые простуды

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- Дочке 7 лет, болеет постоянно, - жалуется 33-летняя Лилия Овчарик из Черкасс. - Сначала воспаляются миндалины, через неделю начинается бронхит. Педиатр назначает антибиотики. Надоело ребенка травить, но другие препараты не действуют.

Лилия Овчарик заметила, что сама чаще болеет.

- Причина таких простуд - стафилококковая инфекция, - говорит столичный отоларинголог Светлана Швец, 39 лет. - Есть у каждого и каждый день атакует организм. Антибиотики помогают ей. Ослабляют иммунитет наиболее уязвимых органов. Зимой это - слизистая носа. Из-за приема антибиотиков инфекция расползается по всему телу.

Медики не могут определить, какая бактерия атакует организм. Часто назначают неправильное лечение. Следует сдать бактериальный посев из носа, горла и слизистой. Мазок берут трижды.

- Против стафилококковых инфекций есть универсальный солдат, - говорит Светлана Швец. - Это прививки бактериальными вакцинами. Они свободно продаются в аптеках. Стафилококковый анатоксин укрепляет местный иммунитет.

У человека одновременно могут быть 10 штаммов стафилококка. Все выделяют яд.

- По ним надо ударить противоядием. Кроме анатоксина, ребенку стоит уколоть еще и аутовакцину. Ее изготавливают специально для пациента, в зависимости от результатов анализов. Стафилококк годами живет в носу и гайморовых пазухах. За это время формирует команду кишечных бактерий. От них надо избавляться комплексно.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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