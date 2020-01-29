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понедельник, 03 февраля 2020 00:31

Средства врача Панчишина избавляют от боли

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- На пятке заметила шишку, но не лечила, пока не болело. Со временем почувствовала слабую боль в ноге, а потом она стала острой и жгучимей. Врачи установили, что это пяточная шпора, которая возникла на фоне артрита, - рассказывает 45-летняя Галина Козикевич из райцентра Стрый на Львовщине.

Женщина обратилась к доктору Петру Панчишину, который проводит прием больных во Львове на ул. Червоной Калины, 58. Через несколько сеансов по индивидуальной программе лечения Галина Петровна избавилась от пяточной шпоры и боль бесследно исчезла.

- Не хотела лечиться таблетками, потому что они плохо влияют на другие органы, поэтому согласилась на лечение в Петра Панчишина.

Пяточные шпоры развиваются преимущественно вследствие возрастных изменений обменных процессов. Их выявляют у каждого четвертого человека пожилого и старческого возраста. Заболеванию может предшествовать плоскостопие, избыточный вес, артриты, ревматизм, болезни сосудов и перегрузки стопы у спортсменов.

Лечение у Петра Панчишина - это один из самых эффективных способов избавиться от артроза, коксартроза, гонартроза и заболеваний тазобедренных суставов. Во время инъекции плазмотерапии в сустав вводят плазму, обогащенную тромбоцитами собственной крови пациента. Эту методику используют во многих отраслях медицины.

Обращайтесь по адресу: г.Львов, просп. Червоной Калины, 58.

Тел .: 0 (67) 720 80 38,

0 (93) 509 32 42

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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