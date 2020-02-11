Спайки нарушают кровообращение органов

— С 16 лет часто болел низ живота с правой стороны. Даже обезболивающее не помогало, — рассказывает 24-летняя Юлия Михальчук из Николаева. — Обращалась не к одному врачу. От всех слышала одно и то ж: это подростковое, с возрастом пройдет.

После курса таблеток и уколов от воспаления боль на несколько месяцев исчезала, но возвращалась.

— Нашла хорошего гинеколога, — говорит. — Осмотрел, сделал ультразвуковую диагностику. Установил, что причиной боли были спайки. Убирали их хирургически. С тех пор прошел год — боль не возвращалась. Даже месячные проходят неощутимо.

Спайки — это пленки, которые образуются между соседними органами или стенками одного, "склеивая" их между собой. Возникают по причине запущенного воспаления. Также могут появляться как осложнения после абортов, выскабливаний, кесарева сечения, введение внутриматочной спирали и других вмешательств.

- Спайки являются защитной реакцией организма. Ими "запаивает" пораженные участки, чтобы воспалительный процесс не распространялся дальше, — говорит врач-гинеколог 38-летняя Елена Грищенко из Одессы. — Это срабатывает, но возникает другая проблема: подвижность органов уменьшается. Как следствие, нарушается кровообращение и органы прекращают полноценно работать.

Чаще всего спайки образуются между маткой и брюшной стенкой, маткой и яичниками, между стенками самой матки и внутри маточных труб.

— Нарушения менструального цикла, внематочная беременность, выкидыши, пороки развития плода — это самые распространенные последствия. Частым является и бесплодие. Оно грозит, если спайки перекрывают маточные трубы или оплетают яичники.

Основным симптомом спаек в малом тазу является боль внизу живота — ноющая или тянущая. Может отдавать в прямую кишку, крестец или влагалище. При физической нагрузке, передвижениях или изменении позы усиливается.

- В начале боль бывает незначительной или и вовсе не беспокоит, - говорит гинеколог. — Если же спайки не лечить, они уплотняются и разрастаются. Соответственно и боль становится выразительнее, часто распространяется по всему тазу.

Когда спайки затрагивают кишечник, возможны запоры и боль во время опорожнения. Беспокоить могут также тошнота, вздутие живота. Если спайками поражен мочевой пузырь, присоединяются проблемы с мочеиспусканием.

— Тонкие спайки на УЗИ незаметны. Но те, что уже уплотнились, разглядеть можно. Информативным бывает гинекологический осмотр на зеркалах: из-за спаек матка может смещаться, это заметно во время обследования.

Подтвердить наличие спаек со стопроцентной точностью позволяет только хирургическое вмешательство.

— В животе делают три маленьких прокола диаметром 1-1,5 сантиметра, — добавляет. — Через них вводят миниатюрную камеру и хирургические инструменты. Если находят спайки, сразу рассекают.

Тонкие спайки лечат консервативно. Назначают препараты, которые тормозят процесс образования спаек и способствуют размягчению рубцов. Добавляют также нестероидные противовоспалительные и антибиотики.

— Назначают еще физиотерапевтические процедуры, — говорит Грищенко. — Эффективны также грязелечение, магнитная и ультразвуковая терапия. При поражении матки назначают вагинальные ванночки с хлорофилиптом.