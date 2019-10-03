Соска искажает прикус

- Дочка до 2 лет сосала соску. Была тихая, меня не дергала. Когда ее отлучили, начались проблемы. Нижняя челюсть стала выпирать вперед, - рассказывает 32-летняя Ольга Марчук из села Таврия Токмакского района Запорожской области. - Стоматолог сказал, что это я навредила.

- От соски надо отказываться в полтора года. Иначе изменится тип глотания и искривится челюсть, - рассказывает столичный ортодонт 44-летний Егор Карпенко. - Если же ее только покупаете, выбирайте сплющенную с обеих сторон. Такая поддерживает правильное положение языка во рту. Не искривятся зубы и челюсть.

Вредно, когда младенец сосет палец, ест смеси через соску с большой дыркой и грызет карандаш. Это меняет процесс формирования лицевого скелета, потому что мешает правильному смыканию челюстей.

- Важную роль играет питание. Нельзя долго ребенка кормить пюре. В рационе должно быть мясо, твердые овощи и фрукты, - продолжает врач.

Лучше показать ребенка специалисту заранее. Сначала обратиться к стоматологу, а он направит к ортодонту. Первая консультация должна быть в 3 года, когда сформировался временный прикус. Далее следует наведываться каждые два года.

Неправильное смыкание зубов приводит к тому, что ребенок плохо пережевывает пищу. От этого возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В 12 лет формируется постоянный прикус и можно ставить брекеты. Это устройства из медицинской проволоки, которые выравнивают зубы. Крепятся к зубам у неба. Их носят два года и подкручивают у врача ежемесячно.

- Выравнивать челюсть можно, пока есть зубы во рту. Возраст для этого не ограничен. Конечно, у детей и подростков все процессы проходят быстрее. Тогда сбалансированно происходит рассасывание и восстановление кости, что способствует перестройке прикуса. После 30 лет преобладает процесс рассасывания костной ткани, поэтому выравнивание зубов длится дольше.