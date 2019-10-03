Соска искажает прикус

 
Ексклюзивы
1/5
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 3474
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 3735
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3312
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1782
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 468
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1422
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4338
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1476
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 16264
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5958
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5958
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1134
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
06 октября 2019
Просмотров: 414
Киянка за тисячу гривень
В інтернеті допомогти зі столичною пропискою обіцяють десятки компаній. Дзвоню за одним із номерів. Відповідає чоловік. Цікавиться, на скільки ...
понедельник, 07 октября 2019 07:51

Соска искажает прикус

  Комментировать
 

- Дочка до 2 лет сосала соску. Была тихая, меня не дергала. Когда ее отлучили, начались проблемы. Нижняя челюсть стала выпирать вперед, - рассказывает 32-летняя Ольга Марчук из села Таврия Токмакского района Запорожской области. - Стоматолог сказал, что это я навредила.

- От соски надо отказываться в полтора года. Иначе изменится тип глотания и искривится челюсть, - рассказывает столичный ортодонт 44-летний Егор Карпенко. - Если же ее только покупаете, выбирайте сплющенную с обеих сторон. Такая поддерживает правильное положение языка во рту. Не искривятся зубы и челюсть.

Вредно, когда младенец сосет палец, ест смеси через соску с большой дыркой и грызет карандаш. Это меняет процесс формирования лицевого скелета, потому что мешает правильному смыканию челюстей.

- Важную роль играет питание. Нельзя долго ребенка кормить пюре. В рационе должно быть мясо, твердые овощи и фрукты, - продолжает врач.

Лучше показать ребенка специалисту заранее. Сначала обратиться к стоматологу, а он направит к ортодонту. Первая консультация должна быть в 3 года, когда сформировался временный прикус. Далее следует наведываться каждые два года.

Неправильное смыкание зубов приводит к тому, что ребенок плохо пережевывает пищу. От этого возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В 12 лет формируется постоянный прикус и можно ставить брекеты. Это устройства из медицинской проволоки, которые выравнивают зубы. Крепятся к зубам у неба. Их носят два года и подкручивают у врача ежемесячно.

- Выравнивать челюсть можно, пока есть зубы во рту. Возраст для этого не ограничен. Конечно, у детей и подростков все процессы проходят быстрее. Тогда сбалансированно происходит рассасывание и восстановление кости, что способствует перестройке прикуса. После 30 лет преобладает процесс рассасывания костной ткани, поэтому выравнивание зубов длится дольше.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соска искажает прикус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 Просмотров: 137583
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 43375
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 43003
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 32249
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
14
 Просмотров: 16668
Здоровье
Депрессию лечат полгода
Депрессию лечат полгода Просмотров: 72
Смесь сухофруктов повышает иммунитет
Смесь сухофруктов повышает иммунитет Просмотров: 153
Закалка уберегает от простуды
Закалка уберегает от простуды Просмотров: 9
Рубцы и наросты удаляют ударно-волновой терапией
Рубцы и наросты удаляют ударно-волновой терапией Просмотров: 36
Изжога исчезает от хлеба со льном
Изжога исчезает от хлеба со льном Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
6
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
5
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против рушуний Зеленского
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
Голосов: 1676
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua