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понедельник, 08 октября 2018 07:10

Слабительные таблетки вызывают зависимость

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- Последние несколько лет приходится пить слабительное. Иначе с кишечником вообще беда. Но даже с лекарствами все далеко не идеально - в туалет так же хожу нерегулярно, - говорит 71-летняя Вера Ткач из Николаева.

- Задержка стула часто бывает у пожилых людей, если мало двигаются, едят преимущественно твердую пищу и пьют недостаточно воды. Проблема в том, что с возрастом кровоснабжение кишечника ухудшается. И, как следствие, замедляется его моторика, - объясняет доктор медицинских наук, профессор 67-летний Леонид Билянский из Киева.

Работу кишечника можно улучшить, добавив в рацион балластную клетчатку. Речь идет об отрубях, цельнозерновых кашах, проросшем зерне, хлебе из муки грубого помола. Подходят также другие продукты, содержащие жесткие пищевые волокна.

- Советую есть каши из цельного зерна. А вот от овсянки быстрого приготовления вообще отказаться. Это неправильная еда. В ней много углеводов, а клетчатки мало. Это вещество разрушается, когда зерно обрабатывают и пропаривают при высоких температурах.

Готовить овсянку следует по классическому английскому рецепту - долго варить предварительно замоченную крупу, постепенно добавляя воду. При таком приготовлении в каше будет много слизи, что полезно для кишечника.

- Необходимы для нормальной работы вещества и витамины группы В. Ими богаты проросшее пшеничное зерно. В его приготовлении нет ничего сложного. Надо лишь промыть теплой водой и разложить на влажной марли, которой застелить плоскую коробку. Готовым к употреблению будет, когда появятся зеленые ростки.

Заменить проросшее зерно можно отрубями, черносливом, курагой и инжиром. Последний обладает отличным слабительным действием. Чтобы избавиться от запора, бывает достаточно съедать по пять-шесть сухих плодов инжира в день. Из сухофруктов можно варить компот.

- Также полезно натощак выпивать один-два стакана воды, слегка подкисленной лимоном или яблочным уксусом. В нее можно добавлять небольшое количество меда.

Отруби же желательно есть каждый день. Полезнее всего 30 г в сутки. Можно добавлять в супы и каши, запаривать теплой водой и смешивать с кефиром или медом. Такое питание решит проблему запора и поможет отказаться от слабительных препаратов.

- Слабительные таблетки токсичными. Могут вызвать зависимость. При длительном их приеме кишка перестает реагировать на маленькие дозы. Это заставляет человека увеличивать их количество. В результате в слизистой оболочке кишечника могут возникнуть необратимые изменения.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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Дата
08
октября

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