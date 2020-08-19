Сальмонеллез лечат соленым раствором

- Убегала от одной заразы, подцепила другую. В карантин мыла все упаковки продуктов, а об яйцах не подумала, - рассказывает киевлянка Станислава Белименко, 33 года. - Заурчало в животе, начала бегать в туалет. Приняла эмульсию, которая помогала в таких ситуациях. Но не отпустило. Ноги заболели, а руки начали подергиваться. Вырвала раза три. Вызвала "скорую", однако диспетчер отказал. Пришлось самой ехать в больницу.

В медучреждении промыли желудок и диагностировали легкую форму сальмонеллеза. Это инфекционное заболевание, сопровождающееся тошнотой, болью в животе, повышением температуры до +39°C. Возникает тяжесть в мышцах рук и ног. Они могут судорожно дергаться. Пенистый понос бывает до 10 раз в сутки. На следующий день могут появиться примеси слизи и крови. Возбудителем болезни является бактерия сальмонелла. Проникает в клетки кишечника, вызывая воспаление слизистой оболочки. Выделяется токсин, отравляющий органы.

Станиславе Белименко назначили лечение дома. Чтобы не было обезвоживания - пить солевые растворы. Готовые смеси продают в аптеках. Их следует развести в воде, принимать понемногу до исчезновения симптомов.

- Чаще всего сальмонеллами заражаются после употребления яиц и куриного мяса. Также опасны продукты, лежавшие рядом. Бывает, для отравления достаточно прикоснуться к яйцу в холодильнике и после этого не помыть руки с мылом, - рассказывает Михаил Коваль, 41 год, столичный инфекционист. - Частицы помета курицы с бактериями могут попасть на скорлупу. Через несколько часов проникают внутрь желтка.

Срок хранения яйца начинается со дня, когда оно было снесено. А не от даты сортировки, указанной на скорлупе. В холодильнике яйца могут лежать до двух месяцев. Затем пригодны только вареные, для омлетов или теста. Должны быть на отдельной полке или в упаковке. Варить их следует не менее 5 минут, поджаривать яичницу с обеих сторон. Желток безопасен, если после приготовления не растекается.

- Если симптомы отравления появились не сразу, инфекция пройдет легко. До появления первых признаков проходит от 2 часов до трех суток. В наибольшей опасности - дети до 5 лет, взрослые старше 65 лет и люди с ослабленным иммунитетом. Им не стоит прикасаться к курам. На перьях есть бактерии.

Опасны также продукты, содержащие яйца. Их нужно держать в холоде не больше определенного срока. Торты и пирожные с белковым кремом хранятся не более 72 ч., со сливочным - 36, с заварным - 6 ч.

- При легком обезвоживании назначают пить раствор для промывания желудка. Его можно приготовить самому. В литре кипяченой воды развести две столовые ложки сахара, по чайной - соли и пищевой соды. Употреблять, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода.