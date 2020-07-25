Родился первый "человек из пробирки"

Луиза Браун со своим сыном и Робертом Эдварсом. Фото: rebenok.by

25 июля 1978 родилась британка Луиза Браун - первый "человек из пробирки". Девочка с весом 2,608 кг появилась на свет путем кесарева сечения.

Родители Луизы в течение 9 лет не могли зачать ребенка, поэтому решили принять участие в экспериментальном на то время экстракорпоральном оплодотворении. Процедуру провели в английском городе Оулдгоми под руководством Роберта Эдвардса. Несколько лет до етого ученый совершил первое успешное искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки в лабораторных условиях.

"Когда я родилась, мне сделали сотни анализов и тестов. В частности взяли отпечатки пальцев. Но врачи не нашли отклонений. Поэтому тестов больше не проводили и позволили жить нормально", - рассказала Луиза Браун.

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Появление первой "человека из пробирки", именно так называют Луизу Браун, вызвала двусмысленную реакцию в общества. Часть осуждала подобные эксперименты, аргументируя тем, что ученые нарушают морально-этические нормы и "играют в Бога". Подобные мысли высказывал и церковь. Однако многие одобрювалы достижения исследователей, ведь теперь бесплодные пары получили шанс на собственное потомство.

За 4 года у Луизы родилась сестра Натали, также зачатая путем ЭКО. В мае 1999 года она стала первой мамой "из пробирки", которая родила естественно зачатого ребенка. Луиза также родила двоих детей. Это опровергло теорию, что "люди из пробирки" не способны самостоятельно дать здоровое потомство.

В 2010 году ученого Роберта Эдвардса наградили Нобелевской премией за его исследования. На тот момент количество рожденных от искусственного оплодотворения составила около четырех миллионов человек. Клиника, в которой совершили первое успешное оплодотворение, до сих пор функционирует.

"Ребенок трех родителей" появилась на свет в 2019 году. Врачи из Греции и Испании использовали генетический материал трех человек, чтобы дать возможность родить бесплодной женщине.