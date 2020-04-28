— Невыносимо болели колени. Не могла ходить нормально, ни сесть ни встать, — говорит 62-летняя Екатерина ВЕПРИК из Полтавы. — Врач сказал, что у меня артроз. Назначил таблетки и мазь, но не помогло. От боли даже спать не могла.

За помощью обратилась в Полтавский лечебный центр "Ортомед Просперитас". Там назначили процедуру ортоплазмы. От первого же укола стало намного легче, а после полного курса — боль исчезла.

— Даже когда мало двигаемся, постоянно нагружаем суставы и позвоночник. Боль при болезнях опорно-двигательного аппарата не стоит терпеть. Ортоплазма — отличный выход. Убедились на собственном опыте с пациентами, — говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Ортоплазма поможет при артрозах, артритах и подагре. А также остеохондрозе, переломах и межпозвонковых грыжах. Ее назначают для лечения периартритов, при медленном сращении костей после переломов, повреждении связок и мышц.

Во время процедуры из венозной крови больного выделяют обогащенную тромбоцитами плазму. Ее вводят в пораженный сустав. Клетки соединительной ткани усиленно вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту — вещества, которые отвечают за прочность и целостность хрящей.

— После первого укола организм начинает восстанавливаться. А после курса из трех-пяти инъекций почувствуете длительный лечебный эффект. В зоне поражения разрастаются сосуды, улучшается кровообращение и кислородный обмен. Увеличивается амплитуда движений, проходит боль.

Метод разрешен с 16 лет. Инъекции назначают с промежутками три-десять дней. Эффект длится до 10 месяцев. В сложных случаях курс надо повторять.

При ортоплазме не используют медикаменты, поэтому не возникает аллергий и побочных реакций.

В клинике "Ортомед Просперитас" также принимает невропатолог. За помощью обращаются больные с остеохондрозом, сосудистыми болезнями головного мозга, головокружением, головной болью и болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующих остеоартрозов коленных и тазобедренных суставов.

Все врачи центра имеют высшую категорию, с большим опытом работы. В клинике проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, массаж и физпроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел.: 0(532) 58 03 08,

0(66) 285 25 48,

0(67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться на сайте: www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013